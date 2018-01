Luís Fabiano é apresentado no Sevilha O atacante Luís Fabiano, de 24 anos, e um dos principais artilheiros da história do São Paulo, iniciou nesta quinta-feira uma nova tentativa de provar que consegue vencer no futebol europeu. Depois de passagens fracassadas pelo Rennes, da França (entre 2000 e 2002), e mais recentemente pelo Porto, de Portugal, o atacante foi apresentado nesta quinta-feira como o mais novo reforço do Sevilha, da Espanha. Luís Fabiano transformou-se em ídolo da torcida do São Paulo ao marcar 182 gols em três temporadas. Por conta disso, foi titular da seleção na Copa América de 2004, ao lado de Adriano e, em agosto de 2004, foi vendido ao time de Portugal. Só que no Porto, não conseguiu repetir o mesmo desempemho. Marcou apenas 3 gols na temporada e o contrato de cinco anos foi rescindido de comum acordo antes de completar 1 ano de duração. "No ano passado tive muitos problemas pessoais e algumas lesões, mas isso já é passado e quero voltar a ser o Luís Fabiano de antes, por isso estou disposto a lutar muito para dar muitas alegrias à torcida do Sevilha", afirmou o atacante em sua primeira entrevista após a apresentação. Luis Fabiano prometeu trabalhar duro para fazer uma ótima temporada para manter vivo o sonho de ir à Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O jogador brasileiro assinou com o clube espanhol pelas próximas quatro temporadas. De acordo com o presidente do Sevilha, José María Del Nido, o clube comprou 35% do passe por ? 3,5 milhões. O time tem a opção de comprar os 65% restantes por ? 7 milhões. Del Nido disse o clube "fez um grande esforço econômico? para contratar um centroavante de qualidade e que esse esforço ?será recompensado com o rendimento de Luís Fabiano". Além de Luís Fabiano, o Sevilha já conta com os brasileiros Júlio Baptista, Renato, Daniel Alves e Adriano.