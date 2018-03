Luis Fabiano é confirmado com titular O técnico Carlos Alberto Parreira disse hoje, após o anúncio da lista de convocados para o amistoso contra a Hungria, dia 28, que o atacante Luis Fabiano vai ser o titular da seleção brasileira em Budapeste. O centroavante do São Paulo, que foi chamado várias vezes mas ficou no banco, deverá formar o trio de atacantes ao lado de Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Parreira explicou que não chamou Ronaldo por precaução. ?Ele sofreu duas contusões só neste mês. Eu consultei o Runco ( José Luis, médico da Seleção) e ele me advertiu para que a gente tivesse cuidado?, contou. Ronaldo, no entanto, deverá estar de volta à Seleção, para o amistoso contra a França, em maio, no jogo do centenário da Fifa e também na partida contra a Argentina, em Minas Gerais, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.