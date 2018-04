Luís Fabiano é contratado pelo Porto O atacante Luís Fabiano deve ser o próximo reforço do Porto, que já tem no elenco o meia Diego (ex-Santos). O atacante são-paulino passa nesta segunda-feira por exames médicos no clube português e se for aceito pode ser negociado em até ? 13 milhões. Na semana passada, sexta-feira, o jogador foi cortado da Seleção Brasileira para o jogo contra a Bolívia, previsto para o dia 5 de setembro, e do amistoso contra a Alemanha, dia 8, em Berlim, em razão de um estiramento na coxa esquerda.