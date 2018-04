Luis Fabiano é convocado para substituir Afonso na seleção O atacante do Sevilla Luis Fabiano foi convocado pelo técnico Dunga nesta segunda-feira para os jogos da seleção brasileira contra Peru e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no lugar de Afonso Alves, cortado por contusão. Afonso, jogador do Heerenveen, da Holanda, foi desconvocado após ter sofrido uma pancada no tendão-de-aquiles da perna esquerda durante partida de sua equipe no fim de semana, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site. Luis Fabiano será o quarto atacante da equipe para as partidas da próxima semana, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Vágner Love, convocados anteriormente. Os jogadores da seleção se apresentam na terça-feira ao técnico Dunga na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde seguirão treinando até sexta-feira. O Brasil enfrenta o Peru no dia 18 de novembro, em Lima, e três dias depois recebe os uruguaios em São Paulo, no Morumbi. A equipe brasileira está em segundo lugar nas eliminatórias do Mundial de 2010, com quatro pontos em duas partidas. A Argentina lidera o torneio, com duas vitórias e seis pontos.