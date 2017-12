Luís Fabiano e Cuca criticam o time Herói da vitória sobre o Cobreloa, o são-paulino Luís Fabiano comemorou bastante os dois gols e o bom desempenho, mas fez um alerta. Em sua visão, o time não pode ser tão irregular durante as partidas se quiser ir longe nas competições que disputa em 2004. "Em alguns momentos nossa equipe vacila. Se (o adversário) fosse um time de qualidade, poderíamos ter nos prejudicado", comentou. "Não podemos nos acomodar, porque as fases difíceis estão por vir. Só aí é que vamos saber se estamos bem." O técnico Cuca saiu satisfeito com os 3 pontos, elogiou a boa atuação de seus comandados no primeiro tempo, mas criticou o desempenho do São Paulo na segunda etapa. "O primeiro tempo foi muito bom, poderíamos ter feito quatro gols. Mas, no segundo, o time se perdeu, ficou afobado e caiu na tática da linha do impedimento do Cobreloa." O São Paulo volta a campo no domingo, pelo Campeonato Paulista, quando enfrentará o Rio Branco, em Americana. Cuca não deve fazer mudanças. O elenco volta aos treinamentos nesta sexta-feira, às 16 horas. O zagueiro Jean anunciou oficialmente o acerto com o Saturn, da Rússia, para onde viaja na semana que vem. A diretoria não se interessou em renovar seu contrato.