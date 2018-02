Luís Fabiano é dúvida no Porto O Porto fez nesta sexta-feira seu primeiro treino em solo japonês, no Estádio Todoroki, próximo à cidade de Yokohama. Os atletas, que ainda se recuperam do desgaste da viagem de 14 horas até o Japão, não foram muito exigidos. Luís Fabiano ainda não está confirmado para jogar ao lado do atacante sul-africano Benny McCarthy. "Gostei dos dois juntos na última partida (contra o Chelsea), mas não sei se repito essa formação", declarou Victor Fernandez. O técnico disse que o time está muito motivado e que estudou bem o adversário. "Meus observadores viram muitos jogos do Once Caldas e estudaram suas características. Esse é o momento de aprofundar os estudos. Pelo que vi, é um time agressivo, com bons valores. E tem a vantagem de estar no Japão há mais tempo."