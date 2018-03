Luis Fabiano é festejado por multidão de vascaínos em aeroporto no Rio

Novo reforço de peso do Vasco, Luis Fabiano desembarcou na manhã desta terça-feira no Aeroporto Internacional Santos Dumont, no Rio, e foi recepcionado por uma verdadeira multidão de torcedores do clube. Ao menos 1.500 vascaínos marcaram presença no local para festejar a chegada do atacante.

De volta ao futebol brasileiro após se destacar na conquista do título da segunda divisão chinesa em 2016 pelo Tianjin Quanjian, sendo o artilheiro da competição com 23 gols marcados, além de ter sido eleito o melhor jogador do torneio, Luis Fabiano será oficialmente apresentado como reforço no início da tarde desta terça, na Sede Náutica da Lagoa, onde concederá entrevista coletiva.

Após o evento de apresentação, o atacante fará o seu primeiro treino com os novos companheiros de clube, sendo que o jogador já foi inscrito no Campeonato Carioca e o Vasco alimenta a esperança de poder aproveitá-lo em campo no sábado, contra o Flamengo, em Juiz de Fora (MG), pela semifinal da Taça Guanabara.

Entretanto, para ser relacionado para o clássico, o goleador terá de mostrar que reúne condições físicas, assim como precisará lutar contra o tempo para recuperar o ritmo de jogo que perdeu no período de inatividade após deixar o Tianjin Quanjian.

Nesta terça, a chegada de Luis Fabiano mobilizou uma ação conjunta entre a Infraero e a Polícia Militar, que delimitaram um espaço para os torcedores esperarem o atacante em uma avenida lateral ao aeroporto. E, quando atravessou o saguão e saiu pela porta do local, o jogador foi cercado pela multidão, que furou o cordão de isolamento, e chegou a ser carregado nos braços por alguns torcedores.

Durante a festa que fizeram para receber Luis Fabiano, além de cantarem músicas em homenagem ao novo reforço, os vascaínos fizeram cânticos de provocação ao atacante Paolo Guerrero, do Flamengo, que apimentou a semana do clássico ao dizer que o time rubro-negro sempre terá favoritismo quando enfrentar os vascaínos.

Com um longo currículo de sucesso, com passagens marcantes pelo São Paulo, Luis Fabiano também defendeu a Ponte Preta, o francês Rennes, o Sevilla e o Porto. Ele também foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira, tendo participado da Copa do Mundo de 2010 como titular do ataque.

Antes de Luis Fabiano, o Vasco já havia se reforçado para a temporada 2017 com Escudero, Muriqui, Wagner, Gilberto, Jean, Kelvin e Manga Escobar.