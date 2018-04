Luís Fabiano e Josué são as novidades do treino da seleção

Como programado, a seleção brasileira fez um leve treino no gramado do Estádio do Morumbi, palco da partida diante do Uruguai, pelas Eliminatórias, na tarde desta terça-feira. Veja também: Para jogadores, show da seleção no Morumbi será a vitória Robinho volta ao Morumbi e promete 'pedaladas' sobre Lugano Confira as mudanças no trânsito para o jogo Brasil x Uruguai Ingressos 'extras' para Brasil x Uruguai estão vendidos Morumbi, um palco de cara nova para a seleção Classificação Calendário / Resultados Durante o treino, o técnico Dunga demonstrou que Alex deve ocupar a vaga de Lúcio - suspenso - na zaga titular da seleção, ao lado de Juan. Já a novidade ficou por conta da entrada de Luís Fabiano no time titular, deixando Vagner Love na reserva. A outra modificação foi a saída de Gilberto Silva para a entrada de Josué, fazendo a dupla de volantes com Mineiro; os dois já jogaram juntos pelo São Paulo. Apesar de tais novidades, apenas Alex deve ser confirmado na equipe que começa a partida desta quarta-feira, às 21h45, diante do Uruguai, já que o técnico Dunga deixou claro que pretende manter a base da equipe, mesmo após o empate em 1 a 1 diante do Peru, na última rodada das Eliminatórias, em Lima. Desta forma, a equipe que deve entrar em campo, para tentar acabar com o jejum de seis jogos diante do Uruguai, com Júlio César; Maicon, Juan, Alex e Gilberto; Gilberto Silva, Mineiro, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Vagner Love. DESCONTRAÇÃO Depois do treino, Dunga liberou os atletas para o famoso 'rachão', utilizando apenas metade do campo. Kaká jogou de zagueiro ao lado de Juan. O auxiliar-técnico da seleção, o ex-jogador Jorginho, também participou do rachão. TORCIDA PROVOCA Durante o treinamento, sócios do São Paulo não perdoaram o técnico Dunga por não ter convocado o goleiro Rogério Ceni e começaram a vaiá-lo. Apenas Luís Fabiano, Kaká, Josué e Mineiro foram aplaudidos. Curiosamente, Kaká e Luís Fabiano saíram do São Paulo sob as vaias de torcedores, quando o clube passava por um jejum de títulos importantes. Ao ver que as reclamações dos torcedores não terminariam, representantes da CBF pediram à Polícia Militar para inibir a ação dos sócios, o que foi feito. Mesmo expulsos pela PM, alguns torcedores continuaram a provocar a CBF.