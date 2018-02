Luís Fabiano e Liedson fazem aposta Os dois principais artilheiros de Corinthians e São Paulo resolveram esquentar o clima do confronto que decidirá o Campeonato Paulista - o primeiro jogo acontece domingo, no Morumbi. O corintiano Liedson e o são-paulino Luís Fabiano fizeram uma aposta: quem perder o título estadual irá doar 100 cestas básicas para uma comunidade carente a ser definida. ?Não sou amigo íntimo do Liedson, mas acho ele um cara legal. Nos encontramos e decidimos fazer a aposta?, revelou Luís Fabiano, que marcou cinco gols na vitória do São Paulo sobre o São Raimundo, por 6 a 0, na noite de quinta-feira, pela Copa do Brasil. ?Nunca tinha feito tantos gols num só jogo. O máximo até hoje tinham sido três.? Enquanto Liedson marcou cinco gols até agora no Paulista, Luís Fabiano já tem seis. Os artilheiros do campeonato são Ricardo Oliveira, do Santos, e Rico, da Portuguesa Santista - ambos eliminados. ?Abro mão da artilharia pelo título?, avisou o atacante do São Paulo. Luís Fabiano fez apenas uma sessão de hidromassagem na tarde desta quinta-feira, ao lado de Ricardinho, Kaká, Maldonado, Júlio Baptista, Fábio Simplício, Gabriel e Leonardo, depois de ter jogado na noite de quarta-feira. O artilheiro são-paulino também fez questão de elogiar seu companheiro de ataque, Reinaldo. ?Sem ele, fico 50% apagado. Ele se movimenta bastante e fica mas fácil para eu jogar?, explicou Luís Fabiano.