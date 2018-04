Luís Fabiano é o destaque do 1.º treino com bola do Brasil

O atacante Luís Fabiano, convocado para o lugar de Afonso, machucado, foi o destaque no treino técnico-tático realizado nesta quarta-feira pela seleção brasileira na Granja Comary, preparatório para os confrontos contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2010. Veja também: Ronaldinho fica de fora do treino da seleção desta quarta Seleção terá nova camisa para celebrar título da Copa de 1958 Para técnico do Milan, Pato é melhor do que Ronaldinho Classificação das Eliminatórias Luís Fabiano, que chegou ao Rio na noite desta terça-feira, marcou dois gols no trabalho, que foi realizado em campo reduzido. Este foi o primeiro treino com bola comandado por Dunga nesta semana. O Brasil fica na Granja Comary até sexta-feira, quando embarca para o Peru. Outra novidade na seleção, que não teve Ronaldinho Gaúcho, em recuperação, foi a chegada do meia Gilberto Silva. Ele, que deveria ter se apresentado no noite de terça-feira, chegou nesta manhã ao Rio e realizou trabalhos físicos em separado do grupo - Gilberto Silva está liberado para participar dos outros treinos. Após a atividade com bola, os jogadores e a comissão técnica da seleção foram votar no Craque Brasileirão 2007. Eles escolherem os melhores jogadores, técnicos e árbitros do Campeonato Nacional. O anúncio do finalista deste prêmio será feito no dia 22 pela CBF, um dia depois de a seleção enfrentar o Uruguai, no Morumbi.