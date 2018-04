Luís Fabiano é o sexto artilheiro do ano para IFFHS A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou a lista dos maiores artilheiros do ano passado, e o brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla (Espanha), ficou em sexto, enquanto o japonês Shinij Okazaki, do Shimizu FC, aparece na liderança.