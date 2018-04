Com a ausência de Luís Fabiano, Negredo deve ganhar uma vaga no ataque ao lado do malinês Kanouté. Os meio-campistas Lautaro Acosta, Abdoulay Konko e Aldo Duscher, todos contundidos, também desfalcam a equipe diante do Osasuna.

O Sevilla divide com o Getafe a sétima posição do Campeonato Espanhol, com três pontos. Já o Osasuna é apenas o 14.º colocado, com um ponto.