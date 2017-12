Luís Fabiano e Renato na mira do Milan "Não posso falar nada, não gosto de dar entrevistas porque o que eu disser pode provocar agitação e me causar problemas. Só digo que estou aqui no Brasil para fazer o meu trabalho, que é observar jogadores que possam servir ao Milan." Foi assim que Ariedo Braida, diretor-geral do clube italiano, reagiu ontem ao ser localizado pelo JT. Quem lê essa declaração pode imaginar que Braida é apenas um "olheiro", mas quem conhece sua fama na Itália sabe que ele não veio ao Brasil para fazer uma visita de cortesia ao São Paulo nem para comer feijoada ou tomar caipirinha como se fosse um turista. Braida é o encarregado no Milan de cuidar do mercado de jogadores e quando sai da Itália não é para brincar e sim para fechar um negócio ou deixar bem encaminhada uma transação. Ele desembarcou no Brasil sábado de manhã com uma extensa lista de nomes a observar, mas está seguindo com mais carinho dois jogadores que podem ser contratados em janeiro: Luís Fabiano e Renato. O clube terá uma vaga de extra-comunitário (sem passaporte de nehum país da União Européia) aberta em janeiro, porque é certa a saída de Rivaldo. Por isso, o primeiro objetivo é contratar Luís Fabiano para se apresentar já no início do ano. O Milan quer um atacante de alto nível para se revezar com Inzaghi e sabe que tem mercado para repassar o dinamarquês Tomasson a um clube europeu. O clube paulista estipulou a multa do atacante em US$ 15 milhões, mas o Milan tem esperança de conseguir um abatimento, como no caso de Kaká - a multa era de US$ 20 milhões e o meia saiu por US$ 8,2 milhões. Só que a situação do São Paulo era diferente na época. Os cofres estavam vazios e era a última chance de fazer dinheiro com Kaká - não é o caso com o artilheiro, que tem contrato até 2006. Agora, com os US$ 8,2 milhões que recebeu pelo meia e os US$ 2,8 milhões pagos pelo Sevilla por Júlio Baptista, o clube tem mais saúde para negociar. "Depois que o Kaká saiu, já recusamos uma proposta oficial de US$ 10 milhões pelo Luís Fabiano", disse ontem o supervisor Marco Aurélio Cunha ao repórter Luís Augusto Símon. No caso de Renato, a negociação é bem mais fácil por um motivo simples: o contrato do volante com o Santos termina dia 31 de dezembro e depois disso ele ficará livre para ir embora. Seu procurador é Cláudio Guadagno, que também cuida dos interesses de Serginho e Roque Júnior - dois jogadores que pertencem ao Milan (Roque está emprestado ao Leeds United). O empresário tem ótimo relacionamento com Braida e o está ciceroneando em São Paulo. Se o Milan fechar com Luís Fabiano e Renato, deverá emprestar o volante. Como o JT informou há um mês, o sucesso imediato de Kaká levou o Milan a decidir que sua prioridade em termos de mercado será investir em jovens brasileiros. O Milan também acompanha os passos dos santistas Alex e Robinho. Por indicação de empresários italianos, também observa Adriano (lateral do Coritiba), Araújo (Goiás), Leandro (Cruzeiro) e Thiago (Cruzeiro). No contato de ontem, Braida só aceitou responder a uma pergunta, sobre se Kaká será ou não liberado para disputar o Pré-Olímpico. "Vamos cumprir as regras." Indagado sobre a diferença de interpretação da "regra" entre o Milan e a CBF - que sustenta que a competição é oficial e por isso o clube será obrigado a liberá-lo -, disse: "Quem faz as regras não é a CBF e sim a Fifa e a Uefa. É a essas entidades que obedeceremos."