Luís Fabiano é suspenso por três jogos O atacante Luís Fabiano, do São Paulo, foi suspenso nesta quarta-feira à noite por três partidas, pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição é uma extensão à sua expulsão no jogo com o Atlético-PR, em 17 de julho. Luís Fabiano já cumpriu uma partida. Ele não poderá enfrentar Juventude e Criciúma. Essa foi a segunda punição ao São Paulo em julgamentos nesta noite. Pouco antes, o time perdeu do mando de campo por dois jogos, por causa de agressões cometidas por torcedores do clube contra atletas da Ponte Preta, ainda no Morumbi, após o jogo entre as duas equipes, disputado em 24 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.