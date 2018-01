Luís Fabiano em alta; Leonardo em baixa Luís Fabiano e Leonardo viveram momentos bem distintos nesta segunda-feira. O atacante, grande ídolo da torcida são-paulina, lançou um projeto social em que busca empregos para maiores de 60 anos. O lateral, afastado pela diretoria do clube, despediu-se dos colegas e na quarta passa a treinar com os juniores, em Barueri. "Acho que existe muito preconceito com pessoas idosas. Os aposentados precisam buscar um novo emprego e não conseguem. Gostaria de ajudar nisso e por isso fiz essa parceria com a Pizza Hut", afirmou Luís Fabiano na manhã desta segunda-feira, no lançamento do projeto Atividade. A Pizza Hut vai começar o processo de seleção de idosos em uma semana e até o final de outubro espera ter 30 novos funcionários, todos com mais de 60 anos. "Vou incentivar os novos contratados. Faço isso para homenagear o meu avô, Benedito Clemente, que me criou", contou Luís Fabiano. "Tomara que o São Paulo ajude no projeto, mas não posso pedir isso. Vou esperar pela iniciativa da diretoria." Em baixa - "Pedi que o Zé Carlos (funcionário do São Paulo) me arrumasse um mapa da cidade. Não sei onde é Barueri, nem faço idéia e não quero me atrasar nos treinamentos. Vou me dedicar para voltar ao time de cima", disse o lateral Leonardo no final da tarde desta segunda-feira, após o treino do São Paulo. "Respeito o que os diretores fizeram, só fico triste quando falam em deficiência técnica. Como pode ser isso, se eu era titular do time?", questionou Leonardo.