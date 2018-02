Luís Fabiano em busca da reabilitação O atacante Luís Fabiano quer se reabilitar na Copa América, a fim de apagar a má impressão deixada pelas últimas atuações no São Paulo. Ele não escondeu novamente seu desconforto com as vaias recentes dos tricolores e contestou a torcida do seu clube pelas ofensas, ouvidas também ontem, durante e após a derrota para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Ele perdeu um pênalti na partida. "Quero dar uma arrancada com a Copa América, o ambiente na seleção é bom e não posso sair do São Paulo dessa forma", disse Luís Fabiano, referindo-se a especulações de que já teria acertado sua transferência para algum clube europeu - o Barcelona teria manifestado interesse mais de uma vez em sua contratação. Ele foi diplomático ao dizer que não se sentia titular no grupo dos convocados para a Copa América - sem Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Fez questão de ressaltar as virtudes dos outros atacantes que estão em Teresópolis, Vágner Love, Adriano e Ricardo Oliveira, e prometeu uma disputa sadia pela vaga no ataque da seleção. "Aqui todo mundo está no mesmo nível." Reconheceu, em seguida, que substituir Ronaldo seria uma outra etapa, "muito mais complicada". Apesar do esforço para tentar abordar outros assuntos, a todo instante, porém, Luís Fabiano tinha de voltar ao tema do dia: sua relação com a torcida do São Paulo. "O que houve no domingo me dá forças para reagir e continuar. Estou muito triste. Eu e o Rogério Ceni sempre vestimos a camisa do clube e, desde a eliminação na Taça Libertadores da América, estamos sendo xingados. Hoje somos vilões." BOLA - A seleção está treinando desde esta segunda-feira com uma nova bola, da Nike, que será utilizada na Copa América numa versão branca e dourada. Ela possui cinco camadas em seu revestimento, o que proporciona mais velocidade e mais precisão em chutes a longa distância.