Luís Fabiano espera chance na seleção Luís Fabiano foi artilheiro do Brasileiro-2002, do Paulista-2003, é o segundo goleador da Copa do Brasil e, de longe, o melhor jogador do São Paulo no momento. Mesmo assim, foi esquecido pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, que divulgou lista dos convocados para jogo com o México. O atacante são-paulino admitiu nesta terça-feira ter ficado aborrecido por não ter sido chamado, embora acredite que logo sua chance chegará. Apesar disso, Luís Fabiano não foi muito político ao comentar a situação. ?Se fosse marqueteiro, já estaria na seleção, mas não sou?, comentou. ?Poderia estar indo mais a programas de televisão, pedindo que fosse convocado...? O atacante disse viver o melhor momento da carreira e se considera cada vez mais maduro. Brincou que, na infância, foi muito ?levado?, mas garantiu que nunca chegou a assaltar, fazendo referência à história do companheiro de time Kléber ? o jogador contou que chegou a assaltar acompanhado de amigos antes de emplacar no futebol. De bom humor, o atacante do São Paulo só se irritou quando ouviu falar que pediu aumento salarial. Não escondeu que um reajuste seria ?bem-vindo?, uma recompensa pela boa fase, mas jura que não pedirá nada nem que tem intenção de se transferir neste momento para a Europa. ?Não vou pedir aumento, todo mundo vai achar que sou mercenário?, explicou. Luís Fabiano admitiu que pretende ir para a Europa no futuro, mas só se for para um clube de ponta. ?Já pensou jogar ao lado do Zidane e do Fenômeno (Ronaldo)?? Se depender de um amigo e fã, o atacante Reinaldo, Luís Fabiano já estaria na seleção e no Real Madrid. ?Ele deve ter umas 30 propostas, é disparado o melhor atacante no Brasil e um dos melhores do mundo ao lado do Ronaldo e do Ronaldinho.?