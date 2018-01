Luís Fabiano espera receber só uma multa Luís Fabiano, que está pronto para jogar contra o Guarani na quinta-feira, não acredita que será punido com severidade no julgamento da próxima semana. "Vou pegar só uma ?multinha?. O Edu Dracena quase matou o Alex Alves e pegou cinco jogos. Se tiver lógica, eu não pego punição grave de jeito nenhum", disse o atacante do São Paulo. O julgamento é por conta da expulsão contra o Corinthians. Ele deu uma cabeçada em Marquinhos, que estava em suas costas. Expulso, dirigiu-se à árbitra Sílvia Regina de Oliveira e gritou: "Tinha de ser mulher e burra para me expulsar". Mesmo assim, Luís Fabiano não crê em punição grave. "Sei que o passado do jogador condena, mas, mesmo assim, não vou pegar muita coisa. Não fiz nada." O atacante procurou a psicóloga Regina Brandão e tem tido consultas regulares. "Não vou ficar comentando o que eu falo com ela no divã, mas tomara que me ajude a superar as expulsões", afirmou.