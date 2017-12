Luís Fabiano espera uma pena leve O julgamento do atacante Luís Fabiano, do São Paulo, foi marcado para terça-feira. Ele deu uma cabeçada no jogador Marquinhos, do Corinthians, ofendeu a juíza Sílvia Regina de Oliveira, que o expulsou, e pode pegar a pena máxima de seis jogos. Caso isso aconteça, a partida contra o Atlético-PR, domingo, será a sua última no Campeonato Brasileiro. ?Não acredito nisso. Espero pegar no máximo três jogos, e continuar lutando para quebrar o recorde de gols do Brasileiro. Quero fazer um ou dois contra o Atlético?, afirmou o atacante, que já marcou 28 gols neste campeonato e precisa de mais dois para desbancar Edmundo, o maior artilheiro em um Campeonato Brasileiro. Além de Luís Fabiano, o São Paulo vai perder Kléber, convocado para a seleção sub-20. Ele recebeu também uma proposta do Dínamo de Kiev. ?É uma proposta boa para mim, para jogar quatro anos lá. Minha idéia não é sair, gostaria de ficar aqui e ter o meu trabalho mais reconhecido?, disse Kléber, pedindo um aumento de salário para ficar no clube. ?Nós não queremos que ele saia?, diz Marco Aurélio Cunha, supervisor de futebol do clube. Entre tantos problemas, o São Paulo comemora a volta de Souza, após cinco meses e meio afastado, em função de uma lesão nos ligamentos do joelho direito. Voltou contra o Fluminense e fez boas jogadas. ?A primeira bola que peguei, já dei um chute para ver se estava tudo bem. Depois, me senti muito bem e consegui fazer umas boas jogadas. Estou muito feliz e confiante.? Souza fica no banco contra os paranaenses. ?É uma grande opção que eu ganhei?, diz o técnico Roberto Rojas.