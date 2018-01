Luís Fabiano está muito perto do Santos Insatisfeito no Sevilha, o atacante Luís Fabiano deverá ser um dos principais reforços do Santos para a temporada 2006, segundo informou nesta sexta-feira o gerente de futebol do clube, Luiz Henrique de Menezes. Segundo o dirigente, já foi feito um acordo verbal com o jogador e agora resta apenas uma resposta do clube espanhol. ?Estamos apenas aguardando a resposta do Sevilha. Falta apenas isso?, disse Menezes. O Santos - que será dirigido por Vanderlei Luxemburgo em 2006 - sonha alto e negocia mais duas contratações de impacto: o meia Diego, do Porto e o atacante Deivid, do Sporting. O clube admitiu ainda o interesse no meio-campista Jádson, revelado pelo Atlético Paranaense, e que hoje defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.