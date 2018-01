Luís Fabiano está na mira do Deportivo O atacante Luís Fabiano interessa ao Deportivo La Coruña, informa nesta quinta-feira o diário esportivo português A Bola. Segundo o jornal, o jogador brasileiro não vem agradando desde que chegou ao Porto e deve ser negociado com algum outro time europeu. O clube espanhol, no entanto, não quer contratá-lo, o quer apenas por empréstimo.