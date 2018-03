Luís Fabiano evita falar de transferência O atacante Luís Fabiano - que deverá a principal novidade no time do São Paulo para a partida de sábado contra o São Caetano - disse nesta quinta-feira que prefere se manter distante das discussões em torno da suposta transferência para o Barcelona. ?Eu estou procurando ficar de fora dessa discussão, até para não prejudicar meu rendimento em campo?, disse o atacante na manhã desta quinta-feira em entrevista à Rede Record. O jogador resolveu deixar tudo nas mãos de seus representantes por uma razão simples. ?Quando eu estava na França e negociava a volta para o São Paulo, não tinha sossego. Num dia, entrava numa reunião e deixava tudo acertado. No outro, não tinha nada acertado?, reclamou. O jogador está praticamente rcuperado de uma contratura na coxa direita e deve voltar à equipe depois de três jogos. O técnico Roberto Rojas não poderá contar com Ricardinho, mas terá a volta de Kaká, que cumpriu suspensão no jogo contra o Guarani.