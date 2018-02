Luís Fabiano faz 3 e São Paulo goleia O São Paulo já está praticamente classificado para a final do Campeonato Paulista. Com três gols de Luís Fabiano, a equipe goleou a Portuguesa Santista por 5 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Morumbi - Júlio Baptista e Itamar fizeram os outros gols do jogo. Agora, nem uma derrota por 4 gols de diferença, domingo, às 11 horas, na Vila Belmiro, tira a vaga dos são-paulinos. O público do jogo desta quinta-feira, de 13.587 pagantes, foi maior que o do clássico Palmeiras e Corinthians, que teve 13.052 pagantes na quarta-feira, também no Morumbi. A vitória do São Paulo ficou mais fácil a partir da opção do técnico Pepe. Ele decidiu armar a Portuguesa Santista com três zagueiros, escalando André Astorga e deslocando o volante Vandir para a direita, sacando Nelsinho. Ao fazer isso, deu muito campo para o São Paulo. Com espaço para jogar, o São Paulo mostrou técnica e também muita raça e marcação. A Santista foi sufocada desde o começo, com os atacantes são-paulinos ajudando na hora de marcar e impedindo a saída de bola do adversário. Pepe viu seu time partido em dois blocos: um na defesa, com oito jogadores, e dois atacantes perdidos na frente. A esperança era que os volantes Adriano e Fabrício conseguissem marcar Kaká e Ricardinho, respectivamente. Mas isso também não deu certo. A disparidade técnica do São Paulo logo fez-se sentir, principalmente com Kaká, que fez uma partida excelente, deslocando-se de um lado para outro, buscando espaços, dando passes e também carrinhos. O primeiro gol saiu após uma besteira de Vandir. Ele pediu a bola a Reinaldo, que estava de costas, e foi punido com um tiro livre indireto. Ricardinho tocou para Júlio Baptista, que acertou um chute forte no ângulo esquerdo de Maurício, aos 21 minutos. Acabara a invencibiliade do goleiro, que ficou 395 minutos sem sofrer gols. O segundo saiu aos 36, quando Luís Fabiano, após um belo passe de Reinaldo, deu um toque suave sobre Maurício. Elizeu perdeu a única chance da Santista no minuto seguinte. Com o gol aberto, chutou para o alto. O terceiro do São Paulo saiu aos 40 minutos. Ricardinho tocou para Kaká, que serviu, com o calcanhar, Luís Fabiano. Dessa vez, o atacante marcou de esquerda. No segundo tempo, Pepe trocou o 3-5-2 pelo 4-4-2 e nada melhorou. Pelo contrário, o massacre continuou. O quarto gol saiu aos 15 minutos, novamente com Luís Fabiano, que completou um passe de cabeça de Kaká. A Portuguesa Santista passou a atacar mais e exigiu duas defesas de Rogério Ceni. Mostrou também que a defesa do São Paulo continua dando sustos. O último gol saiu aos 40 minutos, com Itamar, de cabeça, aproveitando-se de um escanteio cobrado por Leonardo Moura. O São Paulo ganhou dois desfalques para o jogo de domingo. Afinal, Ricardinho e Fábio Simplício levaram o terceiro cartão amarelo. Em compensação, Maldonado volta após cumprir suspensão. Mas nada disso preocupa o técnico Oswaldo de Oliveira. Depois da vitória por 5 a 0, os são-paulinos vão cumprir tabela em Santos, só esperando o adversário da final: Palmeiras ou Corinthians. Ficha técnica: São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo, Jean, Régis e Gustavo Nery (Fabiano); Fábio Simplício, Júlio Baptista, Ricardinho e Kaká (Cléber); Reinaldo e Luís Fabiano (Itamar). Técnico: Oswaldo de Oliveira. Portuguesa Santista: Maurício; André Astorga (Nelsinho), Zambiasi, Nenê e Adavilson; Vandir, Adriano, Fabrício (Cléberson) e Souza; Rico e Elizeu (Reinaldo). Técnico: Pepe. Gols: Júlio Baptista, aos 27, e Luís Fabiano, aos 36 e 41 minutos do primeiro tempo; Luís Fabiano, aos 17, e Itamar, aos 40 do segundo. Árbitro: Salvio Spinola Fagundes Filho. Cartão amarelo: Gustavo Nery, Vandir, Ricardinho, André Astorga, Régis, Kaká, Fábio Simplício e Reinaldo (Portuguesa Santista). Local: Morumbi.