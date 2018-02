Luís Fabiano fecha 2007 como artilheiro do Espanhol

O atacante brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla, despede-se de 2007 como líder isolado da artilharia do Campeonato Espanhol, com dez gols marcados em 17 rodadas. Luís Fabiano não atuou na goleada de 4 a 1 de sua equipe sobre o Racing Santander, realizada sábado no Sánchez Pizjuán. Com nove gols está o argentino Diego Milito, do Zaragoza, que fez um no empate em 2 a 2 com o Valencia. O melhor brasileiro após Luís Fabiano é Ricardo Oliveira, também do Zaragoza. Ele e outros sete jogadores já balançaram as redes oito vezes cada um. Artilharia após a 17ª rodada (entre parêntese número de gols de pênalti): 10 gols: Luís Fabiano (1) (BRA/Sevilla). 9 gols: Diego Milito (4) (ARG/Zaragoza). 8 gols: Ricardo Oliveira (BRA/Zaragoza), Lionel Messi (3) (ARG/Barcelona), Tamudo (2) (ESP/Espanyol), Güiza (ESP/Mallorca), Raúl (1) (ESP) e Van Nistelrooy (1) (HOL/Real Madrid), Kanoute (MLI/Sevilla) e Nihat (TUR/Villarreal). 7 gols: Agüero (ARG/Atlético de Madri e Rossi (2) (ITA/Villarreal). 6 gols: Negredo (1) (ESP/Almería), Forlán (URU/Atlético de Madri), Ronaldinho Gaúcho (2) (BRA/Barcelona), Morientes (ESP/Valencia) e Víctor (1) (ESP/Valladolid).