Luis Fabiano festeja marca no São Paulo e mira novos gols no clássico

SÃO PAULO - Autor de três bolas na rede na vitória por 6 a 3 sobre o Rio Claro, na noite desta quarta-feira, no Morumbi, Luis Fabiano festejou o fato de que igualou a marca de França, autor de 182 gols com a camisa são-paulina, assim como aproveitou para ressaltar que a boa atuação servirá para ele chegar com tudo no clássico deste domingo, contra o Palmeiras, às 17 horas, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

"Esse jogo me trouxe ainda mais confiança e espero que no próximo domingo, contra o Palmeiras, eu possa ajudar mais e conquistar mais uma vitória. Estamos nos fortalecendo e criando um time. Isso é importante neste início de temporada, porque precisamos de bons resultados para embalar. Estou me sentindo muito bem e confiante para ajudar a equipe este ano", disse o atacante, que depois enfatizou: "Vou até o meu limite para ajudar o São Paulo. Estou jogando com tranquilidade e sabendo aproveitar as oportunidades. Mas, agora, já estou pensando no clássico, porque queremos mais um resultado positivo".

Agora artilheiro do Paulistão ao lado de David, do Paulista, com quatro gols cada um, Luis Fabiano também alcançou outra marca ao fazer três diante do Rio Claro. Ele se tornou o quinto jogador, ao lado de Raí, Muller, Dodô e Careca, a balançar as redes por três vezes em três diferentes partidas. Agora o ídolo também está a sete gols de se igualar a Teixeirinha, que fez 189 ao total é o terceiro maior artilheiro da história tricolor.

"Não penso muito nisso (nos recordes), pois o meu foco é apenas em vencer os jogos. Quero entrar desse mesmo jeito no clássico, independentemente se marquei três gols hoje (quarta), e ajudar os meus companheiros. O ataque foi muito bem, se movimentou e procurou os espaços. Em um jogo como um clássico, o time vai precisar dos atacantes. Nesses jogos é que precisamos fazer gol", ressaltou.

Já o garoto Ewandro, de 17 anos, comemorou o fato de ter marcado nesta quarta depois de ter entrado no lugar de Luis Fabiano, já aos 34 minutos do segundo tempo. "Entrei em campo no lugar do Luis e brinquei que ele passou a sorte dele pra mim. Estou muito feliz, porque consegui fazer o gol e ajudar o São Paulo, que é o que mais quero", afirmou. "É uma felicidade enorme poder ter marcado esse gol hoje", completou.