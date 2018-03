Luís Fabiano fica a dois gols de Careca Com os dois gols de quarta-feira contra o Alianza Lima, Luís Fabiano chegou a 108 pelo São Paulo. Está a apenas dois de se igualar a Careca e alcançar a 12ª posição na lista de artilheiros da história do clube. "Muita gente fala que eu tenho um estilo de jogo parecido com o dele. Espero conseguir mais essa marca", disse o atacante. Ele tem nova meta para o final do ano. Diz que pretende ficar entre os seis maiores artilheiros da história do clube, posição que atualmente é ocupada por Luizinho, com 145 gols. "Quero fazer parte da história do São Paulo não só na estatística, mas também com a conquista de um título." A promessa para o final do ano só depende de seu rendimento. O São Paulo nem considera a hipótese de vendê-lo após a Libertadores. Para o supervisor de Futebol Marco Aurélio Cunha, o caso de Luís Fabiano é completamente diferente do de Kaká, não só pela duração de contrato como pelo perfil do atacante. "O Luís teve uma frustração na primeira vez em que foi para o futebol europeu e isso pesa. Jogadores como o Kaká e o Diego são meninos de classe média que têm aquela idéia de estudante que quer morar fora. Os outros vão para o exterior meio no escuro, sem saber o que vão encontrar", disse o dirigente. "O Kaká foi honesto e disse que queria jogar na Europa. Não é o caso do Luís." O contrato de Luís Fabiano com o São Paulo vai até 2008. Marco Aurélio Cunha diz que sondagens continuam aparecendo, mas que o clube só abrirá conversa se o negócio for semelhante ao ocorrido com Kaká, quando o Milan negociou sem intermediários. "Todo dia tem gente que liga atrás do Luís Fabiano. Mas tem gente que diz que precisa de fita de vídeo dele. Se estão fazendo isso, é que não são bons compradores. Se aparecer um comprador sério, vai depender de nós e do Luís." Depois da confirmação da vaga na segunda fase da Libertadores como primeiro colocado do Grupo 4, o São Paulo entra em um período de duas semanas sem partidas oficiais. Preocupado com o excesso de tempo parado, o técnico Cuca pediu e a diretoria programou um amistoso para segunda-feira, em Florianópolis, contra o Avaí. Pelo menos mais um jogo deve ser marcado antes da estréia no Campeonato Brasileiro, dia 22 de abril, no Morumbi, contra o Atlético-PR. Se nenhum amistoso for confirmado, equipes paulistas serão convidadas para disputar jogos-treinos no CT da Barra Funda. O time treina nesta sexta-feira e se reapresenta apenas no domingo. Pela Libertadores, o time só volta a jogar na primeira semana de maio, contra o quarto melhor segundo colocado entre os nove grupos da competição. Pela classificação atual, o adversário nas oitavas-de-final seria o Independiente da Argentina. Mas são boas as chances de Rosario Central ou São Caetano enfrentarem o São Paulo no mata-mata. A melhor opção seria o Tachira, da Venezuela, que até esta quinta-feira era segundo colocado do Grupo 6. O São Paulo terá a vantagem de decidir a vaga em casa. Até dois dias antes da estréia, o São Paulo terá direito a inscrever três novos jogadores - o regulamento prevê dois, mas o clube deixou um dos lugares vago na primeira fase. O meia Aílton, que disputa pelo Paulista as finais do Campeonato Paulista, é nome certo. Seu empréstimo para o time de Jundiaí vence no final do mês e ele tem contrato de mais quatro anos com o São Paulo.