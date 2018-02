Luís Fabiano: Foi bom sair aplaudido Kaká, Reinaldo, Júlio Baptista e Ricardinho tiveram desempenho elogiável diante da frágil defesa da Portuguesa Santista - que, no entanto, havia sofrido apenas dois gols na competição. Mas o protagonista da goleada e da ótima exibição do São Paulo foi Luís Fabiano. O atacante ainda não havia mostrado seu faro de gol na temporada e desencantou nesta quinta-feira, ao fazer 3 gols na vitória por 5 a 0. Com muito oportunismo, Luís Fabiano balançou a rede adversária em três oportunidades. Os que olharam os gols sem muita atenção podem tê-los considerado de fácil execução. Mas foi o artilheiro são-paulino que facilitou o trabalho. Teve categoria para tirar a bola do goleiro Maurício, até então o menos vazado do Campeonato Paulista. Assim, Luís Fabiano chegou a 5 gols no Paulista e se igualou a Kaká como máximo goleador do time. Um presente para esse atacante brigador, que, muitas vezes, perde a paciência e acaba tendo seu talento ofuscado. "Foi bom sair de campo aplaudido", admitiu. Luís Fabiano foi substituído por Itamar aos 34 minutos da segunda etapa e saiu, na maca, com dores na perna esquerda, ovacionado pelos mais de 13 mil torcedores que foram ao Morumbi. Na semana passada, quando não conseguiu fazer gol diante do Santo André, deixou o campo vaiado por esses mesmos são-paulinos. Não bastassem os três gols, Luís Fabiano deu carrinho, lutou, gritou com os companheiros e mostrou por que é um jogador intocável no ataque do São Paulo.