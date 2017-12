Luís Fabiano fora de controle As estatísticas estavam impressionantes e a diretoria orgulhosa de Luís Fabiano. O artilheiro do São Paulo este ano chegou a ter índice superior a um gol por partida. Mas nas últimas partidas ele perdeu o fôlego. Não só não marcou como jogou mal e ainda tomou cartões. Sua média caiu para 32 gols nas últimas 37 partidas. O lado disciplinar decaiu de vez. Já ficaria de fora das duas próximas partidas do São Paulo, suspenso por haver xingado o árbitro Márcio Rezende de Freitas, na partida contra o Atlético Paranaense. Mas recebeu o terceiro amarelo diante do Cruzeiro e não entrará em campo contra Juventude, Criciúma e Fortaleza. A culpa por tanto descontrole? Ameaça de seqüestro. Leia mais no Jornal da Tarde