Luis Fabiano fora; Parreira escala Adriano O atacante Luis Fabiano não se recuperou da lesão muscular na coxa direita e está fora da estréia do Brasil na Copa das Confederações, nesta quinta-feira, contra Camarões, em Paris. O jogador do São Paulo participou do início do treino coletivo na tarde de hoje mas voltou a sentir dores no local. Para evitar o agravamento da contusão, o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu não arriscar. Tirou o são-paulino do treino e confirmou Adriano (Parma) no ataque, ao lado de Gil. Desta forma, a equipe está confirmada para a estréia e é quase a mesma que na quarta-feira passada venceu a Nigéria em Abuja por 3 a 0. O time deve iniciar a partida contra Camarões com Dida; Belletti, Juan, Lúcio e Kléber; Emerson, Kleberson, Ricardinho e Ronaldinho Gaúcho; Gil e Adriano. A Copa das Confederações começa nesta quarta-feira, com a partida entre Japão e Nova Zelândia, a partir das 13 horas. Ainda na quarta, a França enfrenta a Colômbia. VEJA A TABELA