Luís Fabiano inicia sonho na seleção Hoje, o artilheiro milionário começa a concretizar o sonho de menino pobre que, como tantos outros, trocava tudo para correr atrás de uma bola. As confusões, ofensas a árbitros, expulsões, foram superadas pela sua maestria em fazer gols e Luís Fabiano inicia sua luta para ser campeão mundial de futebol. Será recebido em Teresópolis por Carlos Alberto Parreira, que, com a escolha, mostra uma vez mais que a história de que ?gol é um detalhe? foi apenas um mal-entendido. Ele quer apenas que o ?maluco? boa-praça faça muitos gols. Como sempre tem feito. Leia mais no Jornal da Tarde