Luís Fabiano já esperava convocação O atacante Luís Fabiano, do São Paulo, tinha idéia de que seria convocado já na segunda-feira, quando o médico José Sanchez lhe contou que integrantes da seleção haviam telefonado para perguntar sobre o estado físico do atleta. "Mas só comemorei quando saiu a lista", admitiu o jogador, que disse acreditar na possibilidade de ser titular e confessou sonhar com dupla com Ronaldo.