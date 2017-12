Luís Fabiano já sente falta dos gols Luís Fabiano retornou de Dublin - onde esteve com a seleção brasileira - esbanjando alegria. O frio da capital da Irlanda não tirou seu bom humor. Nem o fato de ter ficado durante os 90 minutos do amistoso contra os irlandeses no banco. Pelo contrário, o atacante do São Paulo garante ter voltado ansioso para fazer gols. "Não dá para ficar dois jogos sem marcar", avisou. O atacante não marcou nenhum diante do Alianza Lima e do Corinthians e, em 2004, ainda não balançou a rede no Morumbi. Mas aposta que vai desencantar contra o Atlético Sorocaba, no jogo deste sábado. "A minha motivação para jogar é sempre a mesma: fazer gol. Não importa se é num jogo contra a imprensa ou na várzea..." O artilheiro do Campeonato Paulista, com 7 gols, está perto de faturar uma tarde de churrasco sem desembolsar nenhum tostão. Tudo por conta do técnico Cuca. Ambos fizeram uma aposta no início do ano. Se Luís Fabiano não fosse expulso até 21 de fevereiro, o treinador teria de oferecer um almoço para todo o elenco. Caso contrário, o responsável pela conta seria o jogador. Além de não ter sido expulso na temporada, Luís Fabiano não recebeu nenhum amarelo. "Ele vai ter de pagar a picanha para nós, não tem conversa", brincou o jogador. "Mas não preciso de aposta, minha meta é encerrar 2004 sem levar nenhum cartão vermelho." O são-paulino vai aproveitar o carnaval para descansar e, provavelmente, pescar durante o único dia de folga que o grupo terá, no domingo. E pretende acompanhar o desfile pela tevê para torcer muito contra a Gaviões da Fiel. "Não dá para torcer pela Gaviões, é uma escola do Corinthians, vou torcer contra."