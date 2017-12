Luís Fabiano: Júlio Baptista é história O atacante Luís Fabiano, um dos principais reforços do Sevilha para a temporada 2006, já começa a conviver com o ?fantasma? de Júlio Baptista - ídolo da torcida, mas que se transferiu para o Real Madrid. O ex-são-paulino, que fracassou no Porto, de Portugal, disse nesta quarta-feira que a partir de agora, é seu dever - e dos outros jogadores do Sevilha - "fazer com que a torcida se esqueça dele". Para Luis Fabiano, é hora de começar uma história nova. Segundo ele, ?Júlio Baptista já passou; é história?. ?Júlio é um grande jogador e eu gostaruia muito de ter jogado ao lado dele, mas tenho certeza que o clube trará um substituto de bom nível?. O atacante chegou mesmo a fazer um comentário sobre o cruzeirense Fred, que interessaria ao Sevilha. ?Trata-se de um atacante muito bom, que está fazendo muitos gols no Brasil", disse. O jogador garantiu que não temer a responsabilidade e diz ter a consciência que foi contratado para fazer gols. "Tenho que encarar essa responsabilidade porque os gols tem que ser marcados pelo atacante. E eu vim aqui para isso", destacou.