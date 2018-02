Luis Fabiano leva a pior em briga com o uruguaio Diogo O atacante brasileiro do Sevilla Luis Fabiano precisou receber cuidados médicos durante a viagem de volta após a derrota de sua equipe em Zaragoza devido às conseqüências de um dos socos dados pelo lateral uruguaio Carlos Diogo. Luis Fabiano e Diogo brigaram logo após o fim da partida, mas o brasileiro levou a pior, já que um dos socos o deixou tonto durante alguns minutos e provocou um inchaço na maçã do rosto. Apesar de a briga ter acontecido após o fim da partida, os dois foram expulsos pelo árbitro Undiano Mallenco, que colocou na súmula o fato, mas sem especificar qual dos dois jogadores começou. Fontes do Sevilla disseram que esperam que Luís Fabiano seja sancionado pelo Comitê de Competição com três ou quatro partidas de suspensão.