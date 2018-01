Luís Fabiano leva sorte em Jundiaí Luís Fabiano viveu um ano inesquecível em 2002. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols, ao lado de Rodrigo Fabri, do Grêmio, o jogador se projetou tornando-se titular do São Paulo e indispensável ao esquema do técnico Oswaldo de Oliveira. No entanto, faltou um título para coroar o trabalho do atacante. "No Campeonato Brasileiro, a euforia pela primeira fase nos atrapalhou no momento decisivo. Não podemos deixar que isso aconteça agora." Revelado pela Ponte Preta, o jogador de 22 anos acredita em uma estréia difícil no campeonato estadual, contra o Paulista mas confia na vitória, pois sempre teve sorte em Jundiaí. "Disputei duas partidas decisivas pela Ponte Preta, no estádio Jaime Cintra, pela Série A-2, em 1999. Não perdi nenhum dos jogos e no último, marquei um dos gols na vitória por 2 a 1." Além de marcar gols pelo São Paulo, o jogador, com passagem pelo Rennes, da França, terá função tática importante, ajudando a defesa em lances de bola parada. "Colaboro no que for necessário. Se precisar, posso atuar até como zagueiro", comentou, bem-humorado. Kléber, companheiro de ataque, em substituição a Reinaldo, ganhou elogios. "Ele é rápido e se movimenta bastante. Tem características parecidas com as do Reinaldo", observou Luís Fabiano, que disse não ter como objetivo a artilharia do Campeonato Paulista. "Levar o São Paulo à final é mais importante."