Luís Fabiano luta pela proteção aos idosos Hoje, Luís Fabiano começa a resgatar uma dívida antiga. Lançará, em parceria com a Pizza Hut, um projeto social que visa incentivar empresas a contratarem pessoas idosas. É a forma que arranjou para homenagear o avô, Benedito, um verdadeiro ídolo para ele. Junto com a mulher, Dirce, foram eles que criaram Luís Fabiano. A mãe, Sandra, trabalhava fora e o pai abandonou a família. A idéia de incentivar a inclusão social dos idosos é de Luís Fabiano e foi incentivada pela In Press Porter Novelli, assessoria de imprensa que trabalha para a Traffic, que cuida da imagem do jogador. Leia mais no Jornal da Tarde