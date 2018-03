Luís Fabiano, mais uma vez o herói Embora o São Paulo tenha exibido futebol apenas regular, um jogador saiu de campo bastante aplaudido pelo torcedor: Luís Fabiano - só para não perder o costume. Além de ter demonstrado muita determinação, quebrou jejum de três partidas sem fazer gol. Com os dois marcados nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Alianza Lima, ele chegou a 5 na Libertadores e já figura entre os principais goleadores da competição. Na temporada, balançou a rede 13 vezes em 15 jogos. "Estava com saudade de fazer gol", revelou Luís Fabiano. "Foi uma boa vitória. Apesar de termos levado um gol, conseguimos encontrar força para virar." Agora, o artilheiro são-paulino quer merecido descanso. Seu plano é dar um pulo em Espírito Santo do Pinhal, cidade do interior de São Paulo, para pescar com os amigos, um de seus passatempos prediletos. "O pessoal pode me esperar. Esse fim de semana vai ter pescaria." Luís Fabiano pode se dar ao luxo de tirar uns dias para pescar, pois a próxima partida oficial do São Paulo será apenas em duas semanas, na estréia do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o time deverá disputar jogo-treino com o Avaí, em Florianópolis.