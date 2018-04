Luís Fabiano marca dois e Sevilla vence pelo Espanhol

O centroavante Luís Fabiano mostrou neste sábado que não desequilibra apenas na seleção brasileira. Após fazer dois gols na vitória por 3 a 1 do Brasil sobre a Argentina, pelas Eliminatórias, e que garantiu o País na Copa do Mundo de 2010, o artilheiro voltou a brilhar, desta vez pelo Campeonato Espanhol. Na vitória por 4 a 1 do Sevilla sobre o Zaragoza, em casa, ele também marcou duas vezes.

Para garantir os primeiros três pontos do Sevilla no Espanhol - pela primeira rodada perdeu por 2 a 0 para o Valencia -, Luís Fabiano foi decisivo em um momento crucial da partida. Depois que o francês Abdoulay Konko havia aberto o placar para o time da casa, ainda aos oito minutos de jogo, Arizmendi empatou para o Zaragoza aos 34 e parecia complicar as coisas para os anfitriões.

Mas o Sevilla tinha o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas e da Copa das Confederações. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Luís Fabiano aproveitou o desvio de cabeça de Negredo na área e esbanjou categoria para tocar por cima do goleiro Carrizo. No segundo tempo, o uruguaio Diego Perotti fez o terceiro aos 18 minutos e Luís Fabiano voltou a marcar aos 41, pegando a sobra na área.

Agora, o Sevilla volta a campo pelo Espanhol para encarar o Osasuna, fora de casa, enquanto o Zaragoza recebe o Valladolid. Antes, porém, a equipe do centroavante brasileiro ainda faz sua estreia pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na quarta-feira, o Sevilla pega o Unirea Urziceni, da Romênia, em casa.