Luís Fabiano marca e ajuda Sevilla a vencer Real Madrid

Com um gol do brasileiro Luís Fabiano, o Sevilla conseguiu bater o líder Real Madrid pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O meia malinês Keita abriu o placar para o Sevilla aos 19 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois, o atacante brasileiro Luís Fabiano ampliou o marcador para 2 a 0. Mesmo com esta derrota, o time de Robinho não pode perder a liderança nesta rodada, pois tem 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Barcelona, que neste domingo enfrenta o Betis.