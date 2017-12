Luís Fabiano marca e São Paulo vence Luís Fabiano ? sempre ele ? garantiu a 20ª vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, aos 48 minutos do segundo tempo: 1 a 0 sobre o Fluminense, no Morumbi. Os 3 pontos mantiveram o time na 3ª colocação da competição, com 71 pontos, e o deixaram muito perto da Taça Libertadores de 2004. Mais um triunfo e dois empates nas últimas cinco rodadas devem garantir o passaporte à equipe, que não disputa o torneio continental desde 1994. O artilheiro chegou a 28 gols no Brasileiro e está a apenas um de igualar o recorde de edição de 97, pertencente a Edmundo, que marcou 29. Ele sonhava ultrapassar o vascaíno ainda nesta rodada, mas não conseguiu por causa da forte marcação do adversário e da ineficiência do meio-campo são-paulino. Além da vitória, o torcedor teve outro bom motivo para festejar. O meia Souza, que não jogava havia cinco meses, entrou na metade do segundo tempo e, em pouco tempo, fez mais do que vários de seus colegas em 90 minutos. Chutou a gol, driblou e fez a jogada que resultou no gol. Com a contusão de Ricardinho, crescem suas chances de ganhar uma vaga entre os titulares. O resultado positivo não apagou o baixo nível técnico da partida. Foi um jogo sofrível. O Fluminense não tem capacidade para fazer muita coisa ? é limitadíssimo, como mostra sua classificação. Está na 21ª colocação, com 43 pontos. E nesta quarta-feira manteve a média. O São Paulo parecia estar naquelas noites apáticas. Aceitava naturalmente o 0 a 0. A equipe paulista até que criou duas boas oportunidades na primeira etapa. Numa, Kleber ? com atuação abaixo da crítica ? acertou o travessão. Na outra, Luís Fabiano finalizou em cima do goleiro Kleber. Mas foi só. Ao contrário do que se poderia esperar, o São Paulo voltou ainda pior para o segundo tempo. Tanto que as duas melhores chances foram com Romário, de cabeça. Para a sorte dos são-paulinos, Rogério Ceni vive grande fase e evitou o gol. Com o decorrer do jogo, os atletas passaram a ficar cada vez mais nervosos. Não se entendiam em campo e mostravam irritação com as vaias dos 4 mil torcedores que se aventuraram a ir ao Morumbi. Após um ataque dos cariocas, o volante Carlos Alberto ? que exagerou nos erros de passes ? discutiu com o companheiro Gabriel e acertou um soco em seu rosto. Pode ser punido pela diretoria do clube e pelo STJD. Quando o empate parecia definido, o oportunismo de Luís Fabiano fez a diferença, nos acréscimos, para o desespero de Romário e do técnico Renato Gaúcho. O São Paulo volta a campo no domingo, em Curitiba, para enfrentar o Atlético-PR. Na quarta-feira, pega o The Strongest, pela Sul-Americana.