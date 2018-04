Luís Fabiano marca e Sevilla vence, mas Porto avança

Depois de começar no banco de reservas, Luís Fabiano entrou em campo apenas aos dez minutos do segundo tempo, substituindo o defensor Sergio Sanchez. E, aos 26 minutos, depois de receber passe de Negredo, o atacante brasileiro se livrou de um marcador e bateu para fazer o único gol do duelo.

Dois minutos após o gol, o zagueiro Alvaro Pereira, do Porto, foi expulso por jogada violenta e deu ainda mais esperança de classificação ao Sevilla. Porém, após apenas cinco minutos, Alexis tomou o segundo cartão amarelo e foi excluído de campo também pelo time espanhol, que acabou sendo pressionado pelos donos da casa no final do confronto.

O atacante brasileiro Hulk, convocado pelo técnico Mano Menezes para o último amistoso da seleção contra a França, também esteve em campo pelo Porto e desperdiçou ao menos duas grandes chances de marcar.

Classificado para as oitavas de final, o time português terá pela frente agora o CSKA Moscou. O duelo de ida será no dia 10 de março, em Moscou, enquanto a partida de volta está agendada para o dia 17, na Cidade do Porto.