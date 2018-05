Luís Fabiano marca, mas Sevilla só empata com o Valladolid O Sevilla ficou neste sábado no empate por 1 x 1 contra o Valladolid, que terminou o jogo com dez jogadores em campo, e colocou dúvidas sobre a capacidade da equipe do atacante brasileiro Luís Fabiano de brigar com Barcelona e Real Madrid pelo titulo do Campeonato Espanhol.