Luis Fabiano melhora e deve jogar As dores na parte posterior da coxa direita de Luis Fabiano não preocupam mais a comissão técnica da seleção brasileira. Depois de ficar afastado dos treinamentos de sábado e de domingo, o atacante são-paulino movimentou-se nesta segunda-feira no Stade de France, acompanhado pelo preparador-físico Moraci Sant´Anna, e nada sentiu. Mesmo sem entrar no coletivo, a corrida em volta do gramado serviu para definir o diagnóstico. "O Luís está bem e vai participar normalmente do treino desta terça-feira ", afirmou o chefe da equipe médica da seleção, José Luís Runco. Assim, o jogador consegue cumprir o prazo determinado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para ainda tentar permanecer no time - ele foi o titular contra a Nigéria. Na véspera o treinador disse que o atleta só teria condição de atuar se participasse dos dois últimos treinamentos. Ou seja, terça e quarta-feira. "Me recuperei bem e não sinto mais nada. Acho que não vou ter problema nenhum para jogar na quinta-feira", afirmou Luís Fabiano. Na realidade, o problema não era tão sério. Resumiu-se a desgaste muscular causado pelo excesso de jogos e pela longa viagem a qual os jogadores foram expostos, saindo do Brasil para a Europa, seguindo para a Nigéria, jogando e voltando para a França em apenas três dias. Apesar da evolução, o atacante ainda continuará fazendo trabalhos específicos de recuperação com o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. A intenção da comissão técnica é que no coletivo desta terça-feira, ao meio-dia (horário de Brasília), no Centro de Treinamento do Paris Saint-Germain, Luís Fabiano treine entre os titulares. "Ainda não defini o time. Temos uma base, mas a conclusão só será tirada após o coletivo desta terça-feira", explicou Parreira.