Luís Fabiano: meta é reabilitação Luís Fabiano, um dos principais jogadores do São Paulo nos últimos dois anos, pode fazer, nesta tarde, no Pacaembu, a despedida do clube. Tudo vai depender da evolução das negociações, que devem ter uma definição em julho - o mais provável é que vá para a Europa. Amanhã, o atacante se apresenta à seleção brasileira para a disputa da Copa América e as probabilidades maiores são de que não volte mais para o Morumbi. Sua missão, neste domingo, contra o Palmeiras, independentemente do que ocorra no futuro, é apagar a má impressão deixada em sua última partida, na derrota por 2 a 1 para o Once Caldas, há 10 dias, quando não foi bem. "Espero jogar bem, fazer gols, mas não sei se é ou não meu último jogo." O atacante faz questão de dizer que está aborrecido com as críticas, principalmente com os torcedores. Comenta que tem sido muito cobrado na rua e ressalta que, se continuar sendo mal-tratado pelos são-paulinos, prefere mesmo deixar o Morumbi. A Torcida Independente promete protestar contra o time e contra o artilheiro - Rogério Ceni também deve ser vaiado -, fato que o revolta. "Se eu nunca tivesse feito nada pelo clube, aceitaria os protestos, mas de nada vale o que fiz no passado?", desabafou. "Se eu fizer gol e os torcedores ficarem alegres, ótimo. Se não, paciência, eles podem vaiar que não tem problema." Seu talento é inegável, mas a diretoria acredita que uma transação pode ser boa para o clube. Se conseguir negociá-lo por cerca de US$ 18 milhões, o São Paulo terá dinheiro em caixa suficiente para contratar pelo menos quatro bons reforços, como vem pedindo Cuca. O treinador trabalhou bastante o lado psicológico de Luís Fabiano nos últimos dias, pois entende que o atacante anda muito pressionado. "O Luís tem propostas virtuais de vários clubes, acabou de ganhar a primeira filha, vai se apresentar à seleção brasileira... Tudo isso mexe com a cabeça do jogador." Cuca acredita que uma boa apresentação diante do Palmeiras poderá começar a mudar o pensamento do torcedor, que anda bastante desconfiado do time, derrotado, na última rodada, pelo Paysandu por 1 a 0, em Belém do Pará. O treinador resolveu tirar Fábio Santos da equipe para formar o meio-campo com Renan, Alexandre, Fábio Simplício e Danilo. Lino ganhará a segunda chance na lateral-esquerda. Uma vitória manterá o São Paulo entre os primeiros colocados do Brasileiro.