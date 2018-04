Luis Fabiano minimiza atrito com a diretoria e mira título no São Paulo

CAMPINAS - Após desabafar contra as declarações do presidente Juvenal Juvêncio e colocar a sua permanência no São Paulo em dúvida, Luis Fabiano mudou o tom do seu discurso e adotou um estilo conciliador após a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, domingo, em Campinas, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador garantiu estar feliz no clube e se disse preocupado apenas em ajudar o time.

"Só quero fazer o meu papel e ajudar o São Paulo. Procuro fazer a minha parte e dar sequência ao meu trabalho. Problemas sempre vamos encontrar, mas o mais importante é ter saúde e poder jogar em um grande clube", afirmou o jogador, que anteriormente havia se irritado com a declaração de Juvenal, que admitiu a possibilidade de negociá-lo.

Com o início do Campeonato Brasileiro, Luis Fabiano espera faturar o título do torneio pelo São Paulo. ""Vestir essa camisa é especial. Quero ganhar um título aqui, assim como fiz por outras equipes que passei", disse o atacante, que ressaltou a importância da equipe ter estreado com vitória na competição nacional.

"É sempre bom começar com o pé-direito e isso é o mais importante. Essa vitória nos trará tranquilidade e o ambiente ficará melhor para trabalhar. No segundo semestre, vamos em busca de conquistas, quero um título e não vou desistir", afirmou.