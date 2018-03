Luís Fabiano não agüenta falta de títulos Poderia ser um dia de festa, mas Luís Fabiano está triste. Hoje, completa 100 jogos pelo São Paulo, com 76 gols marcados, mas está mais preocupado com a falta de títulos do que com as estatísticas que o colocam no mesmo nível dos maiores atacantes da história do clube. "Estou cansado de ser artilheiro e não ganhar campeonatos. Gostaria de sair do São Paulo para a Europa com um currículo de vencedor, mas a gente vive se complicando." Leia mais no Jornal da Tarde