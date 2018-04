Luís Fabiano: Não pedi para sair No dia de sua despedida, Luís Fabiano desmentiu o presidente do São Paulo. Marcelo Portugal Gouvêa disse que só liberou o atacante para o Porto, de Portugal, porque ?ele não queria mais continuar?. Nesta quinta-feira, porém, o jogador disse o contrário. "Nunca forcei nada para sair. Nunca estive insatisfeito no São Paulo. Tanto que a proposta do Porto me pegou de surpresa. E se eu viajei de repente, foi porque me mandaram", contou Luís Fabiano. Ouvido pela Agência Estado, logo após a entrevista coletiva do jogador, o presidente do São Paulo confirmou o que disse anteriormente. "Isso não é verdade. O Luís Fabiano mudou de postura depois da Copa América. Queria sair. E todos nós sabemos que não adianta segurar jogador descontente", explicou Marcelo Portugal Gouvêa. Agência Estado - Que peso teve a torcida na sua decisão de sair? Luís Fabiano - Nenhum. A grande maioria dos torcedores incentiva. Outros vão para vaiar. Infelizmente, tem meia dúzia que gosta de pegar no pé.... AE - Então você não saiu pelas mesmas razões do Kaká? Luís Fabiano - Minha situação foi totalmente diferente. Como eu disse, só meia dúzia me xingou (de ?pipoqueiro?). Além disso, todo mundo sabia que fazia parte dos meus planos voltar a jogar na Europa. AE - Você acha que está melhor preparado agora do que na sua primeira passagem pela Europa? Luís Fabiano - Muito melhor. Será totalmente diferente. Já sei o que vou encontrar. Além disso, tenho 23 anos, estou mais maduro e sendo chamado constantemente para a seleção. Quando fui para o Rennes (França) tinha só 18 anos. E o clube, agora, é maior. É o campeão da europa. Não dá para comparar... AE - O São Paulo está pronto para jogar sem você? Luís Fabiano - Acho que sim. Joguei só oito jogos pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro e o time foi bem. Além disso, o elenco é bom. AE - Mesmo sem o Cuca? Luís Fabiano - Por que sem o Cuca? Ele saiu? Não estava sabendo. AE - Você não acha que a falta de títulos tem feito o São Paulo perder as suas principais estrelas? Luís Fabiano - Claro que se o São Paulo tivesse ganho a Libertadores muita coisa seria diferente. Não ganhar títulos é ruim. Os anos passam e a pressão vai aumentando... AE - Por falar em Libertadores, em dezembro o Porto enfrentará o Once Caldas, em Yokohama, pelo mundial de clubes. Sobrou algum sentimento de vingança (o time colombiano eliminou o São Paulo nas semifinais do torneio continental)? Luís Fabiano - O Once Caldas está entalado na minha garganta. Com certeza, se for escalado, vou dar o máximo para ganhar o título para o Porto e, ao mesmo tempo, vingar o São Paulo.