Luis Fabiano não treina e se torna dúvida para enfrentar o San Lorenzo

O atacante Luis Fabiano, do São Paulo, não treinou nesta sexta-feira e se tornou dúvida para o jogo da próxima quarta, contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. O jogador tem uma contratura na coxa esquerda e passou a manhã no departamento médico para tentar se recuperar.

O mesmo problema muscular já tirou o atacante da partida da última quarta-feira, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. O atacante chegou a treinar entre os titulares ma véspera, mas voltou a sentir dores pela mesma lesão e precisou ser submetido a um exame. Como não teve condições de atuar, foi substituído de última hora por Alan Kardec.

Nesta sexta-feira o elenco completo do São Paulo fez o primeiro treino depois da derrota para o Palmeiras. Os jogadores participaram de um trabalho físico com bola. Somente na manhã deste sábado o técnico Muricy Ramalho vai definir o time que enfrenta o Linense, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. A tendência é que somente os reservas joguem neste duelo válido pela 13ª rodada da competição.