Luís Fabiano não vai jogar contra o Guarani Luís Fabiano retornou ao São Paulo frustrado por não ter defendido a seleção brasileira na Copa das Confederações e por ter recebido uma notícia que não esperava. Os médicos do clube o vetaram para o jogo de domingo, contra o Guarani, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, e acabaram com as esperanças do atacante de recuperar, já na próxima rodada, a artilharia isolada da competição. Tem 11 gols, mesmo número de Dimba, do Goiás. "Acompanhei os jogos do Brasileiro pela internet e vi que me alcançaram. Queria, agora, dar uma arrancada, gostaria de jogar." O ídolo são-paulino disputou uma partida pela seleção, contra a Nigéria, e marcou um gol na vitória por 3 a 0. Sofreu, no entanto, contusão na coxa direita, que o afastou das três partidas da Copa das Confederações. "Acho que deixei boa impressão, gostei do Parreira, mas não foi o que eu esperava, deixei escapar essa oportunidade", disse ele, que negou veementemente ter escondido a lesão para seguir jogando pela equipe nacional. O problema na coxa direita está praticamente resolvido. O médico Marco Aurélio Cunha disse, porém, que não vale a pena arriscar e colocá-lo em campo no fim de semana. "A lesão está praticamente curada, mas o local ainda não está 100% cicatrizado", explicou Marco Aurélio, depois de ter analisado o resultado do exame da ultra-sonografia a que o jogador foi submetido. Luís Fabiano estará à disposição do técnico Roberto Rojas para o confronto com o São Caetano, no dia 5, no Morumbi. Sem seu principal atacante, Rojas vai inovar para o jogo de Campinas. Deverá escalar apenas um atleta à frente, Rico, e dar liberdade para que Júlio Baptista atue de maneira ofensiva. Ricardinho, que também voltou da França, tem presença garantida, apesar de ainda estar sentindo um pouco de dor por causa da pancada que sofreu no pé direito durante a Copa das Confederações. Kaká - Pessoas ligadas ao meia ficaram aborrecidas com a revelação feita pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, ontem, de que o jogador recusou conversar com o clube para prorrogar o contrato, que vence em 2005. Vários conselheiros também criticaram a atitude do dirigente. Acham que, a partir de agora, a torcida vai pressionar ainda mais o meia. Kaká, que não enfrenta o Guarani por estar suspenso, não se manifestou sobre o tema. Seu empresário, Wagner Ribeiro, também preferiu manter-se calado. Ribeiro, que assistiu ao jogo entre Portuguesa e Marília, terça-feira, no Canindé, ao lado do pai do atleta são-paulino, foi hostilizado por alguns torcedores e conselheiros da Lusa. Disse, contudo, que não chegou a ser agredido fisicamente. "Foi por pouco, mas vou à Justiça contra um conselheiro da Portuguesa."