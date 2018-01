Luís Fabiano: "Nós vamos atropelar" Para Luís Fabiano, não resta dúvidas: depois da goleada sobre o Strongest, da Bolívia, na Copa Sul-Americana, o time do São Paulo embalou de vez e está pronto para novos desafios. ?Que venha o River Plate, que venha o Coritiba, a gente vai atropelar quem estiver na frente?, afirmou o atacante são-paulino, no desembarque de La Paz, ainda comemorando a vitória por 4 a 1. O River é o provável próximo adversário na Sul-Americana e o Coritiba, o jogo duro de domingo às 18h, confronto de seis pontos no Morumbi. Um jogo que Luís Fabiano tem a certeza de vencer. ?Além de jogar bem na Bolívia, mudamos de estilo. O time está com mais vontade e mais raça. Parece que todo mundo está sentindo a importância de jogar no São Paulo e isso faz o adversário sentir um pouco.? O jogo contra o Coritiba pode ser o último de Luís Fabiano antes de umas ?férias forçadas?. Ele deve ser julgado no início da semana por uma cabeçada no zagueiro Marquinhos, do Corinthians, e por ofensas à árbitra Sílvia Regina, que apitou o clássico. Ele foi suspenso por três jogos depois da expulsão contra o Atlético-PR também por ofensas ao árbitro Márcio Rezende de Freitas. Apelo - Os jogadores do São Paulo pediram nesta quinta-feira o comparecimento dos torcedores na partida contra o Coritiba, domingo. ?A torcida sempre ajuda muito?, disse Luís Fabiano. ?Querem muito que o time consiga se classificar para a Libertadores e podem ajudar muito torcendo pela gente?, afirmou Kléber. O técnico Rojas acha que a partida contra o Coritiba vai ser bem mais difícil do que a de quarta-feira contra o Strongest. ?É um jogo muito importante para nós e essas duas vitórias deram uma motivação maior ao São Paulo?, avaliou. Gustavo Nery, Carlos Alberto e Alexandre estão suspensos. Devem ser substituídos por Edcarlos, Fábio Simplício e Alexandre, respectivamente. Fabiano, mesmo recuperado de dores no pé, deve perder o lugar para Fábio Santos.